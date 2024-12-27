Аким области Абай Нурлан Уранхаев совершил посетил специализированные школы-интернаты №5 и №6, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Он лично ознакомился с материально-технической базой учреждений, встретился с педагогами и воспитанниками, чтобы обсудить их потребности и пожелания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

В ходе визита глава региона поздравил учащихся с предстоящими новогодними праздниками.

"Вся забота о детях — это наш приоритет. Мы сделаем все, чтобы создать для них лучшие условия. Каждая детская мечта заслуживает быть услышанной и воплощённой. Дети — это наше будущее, и наша задача — создать все условия для их полноценного развития и комфортного обучения. Мы сделаем все возможное, чтобы они росли счастливыми, здоровыми и успешными", — отметил Нурлан Уранхаев, обращаясь к воспитанникам интернатов.

Во время визита аким области поинтересовался у руководителей интернатов, какие вопросы их волнуют. Один из вопросов это необходимость строительства спортивной площадки и спортзала. По этим вопросам глава региона дал поручение Управлению образования.

Справочно: в интернате №6, где обучаются 250 детей с легкими и умеренными нарушениями интеллекта, действует 15 учебных кабинетов, 6 мастерских, сенсорная комната, кабинет педагога-психолога и другие специализированные помещения.

В интернате №5 обучаются 141 ребенок с нарушениями слуха и тяжёлыми речевыми расстройствами, из которых 50 детей имеют инвалидность. В распоряжении школы 27 учебных кабинетов, спальные комнаты, спортивный зал, библиотека и столовая.

Напомним, карагандинцев в новогоднюю ночь ждут концерты и фейерверки.