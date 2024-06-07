Учеников НИШ в Астане лишили сертификата ЕНТ из-за нарушений

Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы разработал фейковые задания для итоговых экзаменов, которые затем были распространены в учебном заведении, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе служебного расследования выявлено, что один из учеников самостоятельно разработал задания, а группа других учеников занималась их распространением, выдавая их за реальные экзаменационные материалы, что является серьёзным нарушением академической честности. (...) В связи с выявленными нарушениями было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента. Данные учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов. К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьёзные дисциплинарные взыскания", – написал в своём Instagram-аккаунте председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин.

Он пояснил, что при поступлении в НИШ ученики и их законные представители обязательно знакомятся с правилами внутреннего распорядка и академической честности, подписывают договор и соответствующие формы ознакомления. В процессе обучения школы постоянно проводят разъяснительную работу о важности соблюдения правил.