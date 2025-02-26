Полиция Алматы расследует массовую драку старшеклассников, произошедшую 20 февраля в одном из торгово-развлекательных центров города. В конфликте участвовали ученики трех школ – №178, №181 и №209. Инцидент был заснят на видео и вызвал широкий общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию. Следствие даст правовую оценку их действиям.

Родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Администрациям школ направлены представления о необходимости устранения причин, способствовавших инциденту.

Всех участников драки поставили на учет.

Материалы дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Алатауского района.

Полиция призывает родителей усилить контроль за досугом подростков, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Ранее подростки жестко избили мальчика в Семее. Позже стало известно, где находится пострадавший. На ужасающий инцидент отреагировала детский омбудсмен.