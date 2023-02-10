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pixabay.com Сегодня, 07:11
210
Сегодня, 07:11
210
Фото: pixabay.com

Ученики начальных классов школ Астаны будут учиться онлайн

Из-за понижения температуры воздуха занятия для учеников начальных классов школ Астаны переведены в онлайн-формат, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщается в Telegram-канале iKomek109.

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#школа #ученик #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:11
210
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