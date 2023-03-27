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Ученики карагандинской NIS разработали устройство для лечения людей с сердечными заболеваниями
Девятиклассники Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Алдияр Накып и Алпамыс Исабеков разработали специальное устройство для людей, страдающих сердечными заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz.
Проект "Имплантируемая система кардиостимуляции и дефибрилляции" занял I место на конкурсе в Астане. За успешную защиту работы Алдияру присудили грант Казахстанско-Британского технического университета.
"Наше устройство имплантируется под кожу, а электроды устанавливаются в сердце через кровеносные сосуды. Устройство мгновенно определяет тип заболевания и посылает специальные электрические импульсы. Эти импульсы воздействуют на сердечные мышцы, подавляя или ускоряя их работу", – рассказал Алдияр.
Система кардиостимуляции и дефибрилляции может помочь в лечении тахикардии, брадикардии и фибрилляции желудочков.
Алдияр представил проект на Наурызовских встречах Назарбаев Интеллектуальных школ. В этом году в конкурсе по биомедицине, инженерии и технологии участвовало около 100 проектов в шести секциях. Работа карагандинских школьников была признана лучшей в категории "Создание "умных" протезов и их элементов. Экзо- и эндопротезирование".
Ещё один ученик карагандинской NIS – Улан Мустафин – занял 3-е место в секции "Аппаратно-программные средства для мониторинга функционального состояния организма человека".
Всего на Наурызовских встречах учащиеся NIS Караганды представили пять проектов.
Среди них – "Роботизированная подошва для людей с разной длиной нижних конечностей",
"Гидрогель с инкорпорированным лекарственным средством методом пропитки",
"Устройство и мобильное приложение Postrue для борьбы с сутулостью".
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