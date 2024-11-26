Ученики атырауской школы сменили форму на национальную одежду

В Атырау около 500 учеников ежедневно носят национальную одежду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Это стало доброй традицией в школе-гимназии №13 имени Дуйсенгали Байбосынова.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Алмаза Кабдешова, эта инициатива появилась в 2023-2024 учебном году: на родительском собрании прозвучало желание, чтобы дети в классе были в национальной одежде одинакового цвета. Школа поддержала эту идею.

На сегодняшний день из 1000 учеников школы около половины детей ежедневно приходят на занятия в национальной одежде. Более того, 75% учителей заказали себе кажекей одинакового дизайна.

Инициатива привлекла интерес учеников среднего звена: половина учащихся 5-6 классов тоже стали носить одежду с национальными элементами. Ученики начальных классов выбирают цвета по своему вкусу, придерживаясь национального дресс-кода.