Ученики Алматинской области имели в школах свободный доступ к запрещённым сайтам
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48 сотрудников школ в Алматинской области наказали за доступ учеников к запрещенным сайтам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
Установлены факты свободного доступа несовершеннолетних в стенах учреждения образования к нежелательным/запрещенным интернет контентам. Выяснилось, что ученики во время занятий в кабинете информатики посещали порнографические сайты и сайты с контентом о суицидах.
"На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу интернет на подобные сайты.
За допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников.
Восемь интернет ресурсов признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране", - сообщили в прокуратуре.
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