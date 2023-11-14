Ученики Алматинской области имели в школах свободный доступ к запрещённым сайтам

48 сотрудников школ в Алматинской области наказали за доступ учеников к запрещенным сайтам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Установлены факты свободного доступа несовершеннолетних в стенах учреждения образования к нежелательным/запрещенным интернет контентам. Выяснилось, что ученики во время занятий в кабинете информатики посещали порнографические сайты и сайты с контентом о суицидах.

"На сегодняшний день актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установлены ограничители к доступу интернет на подобные сайты.

За допущение нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 48 сотрудников.

Восемь интернет ресурсов признаны судами незаконными, их распространение ограничено по всей стране", - сообщили в прокуратуре.