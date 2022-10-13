Ученик "заминировал" свою школу в Атырау

Фото: МВД РК

Установлена личность лжетеррориста, который сообщил о якобы заложенной бомбе в школе №2 города Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Директор данной школы получил сообщение о подрыве школы 12 октября в 10.00, после чего обратился в полицию.

Сотрудники полиции приняли незамедлительные меры и эвакуировали из школы около 800 учеников и 70 учителей. В ходе осмотра никаких взрывных устройств не обнаружено.

"Установлено лицо, которое дало заведомо ложное сообщение о подрыве школы. Им оказался учащийся этой же школы 2008 года рождения. Он был вызван в управление полиции Атырау вместе с родителями. Начато расследование", - сообщили в МВД.