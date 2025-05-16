13 мая 2025 года в Новоишимской средней школе №1 района имени Габита Мусрепова был подтверждён случай открытой формы туберкулёза у ученика 6 класса. Информация вызвала широкий общественный резонанс и бурную реакцию в соцсетях. Родители потребовали временного перехода на дистанционное обучение и проведения полной санитарной обработки школы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации, распространённой в социальных сетях, администрация якобы отказалась переводить учащихся на дистанционку и не провела должных санитарных мер. Однако в отделе образования района и администрации школы такие заявления опровергли.

В официальном комментарии сообщили, что:

Полная санитарная обработка школы была проведена уже 13 мая силами РГУ "Управление санитарно-эпидемиологического контроля" района.

Учащиеся 6 класса прошли обследование (реакция Манту) — положительных результатов не выявлено.

Ученик с диагнозом с 1 мая находился дома по рекомендации врача и не посещал занятия после постановки диагноза.

В школе не применяется кабинетная система, занятия проходят в одном классе.

Весь школьный контингент, включая учащихся с 1 по 11 классы, воспитанников предшкольной подготовки и сотрудников, проходит обследование (реакции Манту, Диаскинтест, флюорография).

20 мая ожидается выездной приём областного детского фтизиатра для дополнительного контроля.

Также было проведено общешкольное родительское собрание, где представителями школы и медиками даны разъяснения по текущей ситуации, мерам профилактики и алгоритму действий при появлении симптомов.

Администрация школы и районные органы продолжают ежедневный мониторинг. В учреждении усилены меры санитарного контроля и проводятся регулярные информационные сессии для родителей и учеников.

В январе мы писали о том, что медсестра с открытой формой туберкулёза работала в детской больнице в Актобе.