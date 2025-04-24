Ученик из Шымкента получил приглашения от 50 топ-вузов мира
Серик Нурым выбирает между Гарвардом и Малайзией.
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Серик Нурым, один из лучших учеников школы-гимназии №65 города Шымкента, стал настоящей гордостью не только своего учебного заведения, но и всей страны. Он получил приглашения от 50 ведущих университетов мира, включая вузы из США, Великобритании, Германии, Испании и Гонконга, передаёт BaigeNews.kz.
Серик планирует связать своё будущее с информационными технологиями и, по его словам, уже определился с направлением — анализ данных, искусственный интеллект и кибербезопасность. Он рассматривает учебу в китайском университете в Малайзии, отметив комфортный климат, высокий уровень образования и близость культурных ценностей.
"Я мечтаю стать мировым специалистом в сфере IT и внести вклад в развитие технологий будущего", — рассказа Серик порталу "Отырар".
Его стремление к знаниям, высокий уровень английского и увлечённость технологиями открыли перед ним уникальные возможности.
Классный руководитель Анар Кулумбетова уверена: у ученика большие перспективы.
"Он не раз говорил, что хочет принести пользу Казахстану, и я уверена — у него всё получится".
Ранее мы писали о студентке из Казахстана, которая поступила в Стэнфорд с полной стипендией.
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