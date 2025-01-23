  • 23 Января, 09:12
  • BAIGENEWS

Ученик американской школы открыл стрельбу в школе

После произошедшего стрелок застрелился.

Сегодня, 08:37
АВТОР
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Metro Nashville Police Department Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:37
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Фото: Metro Nashville Police Department

В результате стрельбы в старшей школе города Нэшвилл в США один учащийся погиб и еще один получил ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

Полиция сообщила, что после инцидента стрелок застрелился.

"Средняя школа Антиоха закрыта из-за выстрелов. На месте происшествия находится полиция метрополии. Человек, ответственный за стрельбу, больше не представляет угрозы", — говорится в заявлении школьной администрации.

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