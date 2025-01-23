Ученик американской школы открыл стрельбу в школе
После произошедшего стрелок застрелился.
Сегодня, 08:37
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Сегодня, 08:37Сегодня, 08:37
109Фото: Metro Nashville Police Department
В результате стрельбы в старшей школе города Нэшвилл в США один учащийся погиб и еще один получил ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.
Полиция сообщила, что после инцидента стрелок застрелился.
"Средняя школа Антиоха закрыта из-за выстрелов. На месте происшествия находится полиция метрополии. Человек, ответственный за стрельбу, больше не представляет угрозы", — говорится в заявлении школьной администрации.
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