Учение "Безграничное братство-III": силы специальных операций уничтожили бандформирование

В Туркестанской области проходит учение "Безграничное братство-III". За его активной фазой наблюдали министр обороны РК Руслан Жаксылыков, представители командования вооружённых сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана, Иордании и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

Вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне "Орда" была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды. После ознакомления с текущей оперативно-тактической обстановкой состоялся розыгрыш практических действий.

Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.

Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были "уничтожены" в туннеле с помощью беспилотников.

С успешным завершением специальной операции участников учения поздравил руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"С учётом роста террористичеких угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно", – подчеркнул он.

Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам.

По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.