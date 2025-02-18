В Казахстане разгорается скандал вокруг учебника по казахскому языку для 5-го класса. Один из родителей обнаружил, что ссылка в пособии ведёт не на образовательный ресурс, а на сайт букмекерской конторы, передаёт BaigeNews.kz.

"Не понимаю, к кому обращаться. Неделю назад оставил жалобу на госпортале, но реакции пока нет. В учебнике по казахскому языку ссылка с заданием ведёт на сайт букмекерской конторы", — рассказал возмущённый родитель в Telegram-канале Zhest_kz.

На инцидент отреагировало издательство "Көкжиек-Горизонт". По их словам, причиной ошибки стала кибератака на сайт поэта Калкамана Сарина, на который должна была вести ссылка.

"Злоумышленники разместили переадресацию на сторонний ресурс. Сейчас проблема устранена, и сайт работает в обычном режиме. Если у вас возникают трудности с доступом, просим очистить кэш вашего устройства перед повторным заходом", — сообщили в издательстве.

Родители продолжают требовать официальных разъяснений, а также пересмотра процесса проверки учебных материалов перед их публикацией.

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