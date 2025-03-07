В свет вышел новый учебник "Государственный аудит в Республике Казахстан", разработанный для студентов, преподавателей и практикующих специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

Учебник создан Высшей аудиторской палатой с участием коллектива авторов, в состав которого вошли представители научной среды, академического сообщества и действующие аудиторы.

В издании, подготовленном с учетом лучших международных стандартов, представлены теоретические основы и практические методы системы государственного аудита, современные мировые тренды и актуальные направления развития аудита, такие как электронный аудит, ESG-аудит, аудит целей устойчивого развития и IT-аудит

Во время встречи председатель ВАП РК Алихан Смаилов отметил, что сегодня аудит занимает значимую роль в системе госуправления. В этой связи подготовке новых квалифицированных специалистов уделяется особое внимание.

По его словам, новый учебник позволит студентам и действующим аудиторам овладевать по-настоящему востребованными знаниями, а также проще адаптироваться к реальной аудиторской работе.