Участок улицы Сыганак перекроют на ремонт в Астане
Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56Сегодня, 21:56
85Фото: baigenews.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонт дорожного полотна на улице Сыганак, передаёт BaigeNews.kz.
Работы будут вестись на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак до улицы Туркестан.
"С 00:00 25 июня по 28 июня вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - сообщили в акимате города.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут.
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