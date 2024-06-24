Участок улицы Сыганак перекроют на ремонт в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонт дорожного полотна на улице Сыганак, передаёт BaigeNews.kz.

Работы будут вестись на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак до улицы Туркестан.

"С 00:00 25 июня по 28 июня вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - сообщили в акимате города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут.