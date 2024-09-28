Участок улицы Сейфуллина закроют на ремонт в Астане
Сегодня, 06:24
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Сегодня, 06:24Сегодня, 06:24
124Фото: акимат Астаны
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны "проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна" по улице Сейфуллина на участке от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"В этой связи с 28 по 29 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - говорится в сообщении акимата.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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