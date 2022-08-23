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сайт акимата Нур-Султана Вчера, 18:20
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Фото: сайт акимата Нур-Султана

Участок улицы Сауран перекрыли в Нур-Султане

В Нур-Султане начали ремонт дорожного полотна на улице Сауран. Из-за этого полностью перекрыто движение по двум участкам магистрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной  инфраструктуры.

"В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 августа планируется полное перекрытие улицы Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар", - сказано в сообщении.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты движения.

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#ремонт дороги #Нур-Султан
Вчера, 18:20
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Журналист

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