Участок улицы Сауран перекрыли в Нур-Султане

Фото: сайт акимата Нур-Султана

В Нур-Султане начали ремонт дорожного полотна на улице Сауран. Из-за этого полностью перекрыто движение по двум участкам магистрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 августа планируется полное перекрытие улицы Сауран на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы и на участке от улицы Алматы до улицы Керей-Жанибек хандар", - сказано в сообщении.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты движения.