Участок улицы перекроют на два дня в Астане
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы, передаёт BaigeNews.
В этой связи с 23 по 25 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.