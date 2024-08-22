Участок улицы перекроют на два дня в Астане

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы, передаёт BaigeNews.



В этой связи с 23 по 25 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.