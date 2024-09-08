Участок улицы Ильяса Жансугурова временно перекроют в Астане
Сегодня, 01:24
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Сегодня, 01:24Сегодня, 01:24
44Фото: акимат Астаны
В Астане проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ильяса Жансугурова на участке от проспекта Абылай хана до проспекта Шакарима Кудайбердиулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
"В этой связи с 9:00 часов 8 сентября до 6:00 часов 9 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда", - сообщили в акимате.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Схема объезда
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