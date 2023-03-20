Участок улицы Бейсековой перекроют в Астане

Участок улицы Бейсековой перекроют для ремонта в Астане с 25 марта. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

На пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой ведётся строительство двухуровневой транспортной развязки. В ближайшее время здесь начнут прокладывать инженерные сети и сооружать железобетонные опоры мостового перехода.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения с 25 марта будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Ш. Бейсековой (со стороны улицы Сейфуллина и со стороны рынка "Салем") на пересечении с проспектом Н.Тлендиева. Данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП города", - сообщили в акимате.

Во избежание затора на проезжей части жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты движения и с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.