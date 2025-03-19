19 марта 2025 года, в результате интенсивного таяния снега и потепления, произошло подтопление участка республиканской автодороги "Астана – Шидерты - Павлодар - Успенка" на 217-218 км. Вода переливалась через проезжую часть, затопив 100-150 метров дороги на высоту от 5 до 8 см, передаёт BaigeNews.kz.

Этот участок дороги находится в низине, что способствовало накоплению талых вод. На 217 км имеется водопропускная труба диаметром 1×1 м, которая была оперативно очищена и открыта для пропуска воды.

Для предотвращения дальнейших подтоплений и минимизации ущерба подготовлены 200 тонн песка и 800 мешков. В работе задействованы экскаватор, погрузчик, три самосвала, две единицы дорожной службы и 30 работников ДЭУ-60.

На 10:30 19 марта движение на участке дороги восстановлено и продолжается в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на дорогах.