Участок трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

Ограничение действует в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола".
"В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области на участках автодорог республиканского значения "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-216 (участок г. Тобыл - пос. Октябрьское), на автодороге "Екатеринбург – Алматы" км 463-539 (участок г. Костанай – пос. Федоровка) и "Екатеринбург – Алматы" км 589-683 (участок с. Щербакова – пос. Сарыколь) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.