Участок трассы закрыли в Карагандинской области из-за тумана

Фото: "КазАвтоЖол"

В Карагандинской области из-за густого тумана ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке трассы Екатеринбург - Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Это участок трассы от посёлка Жумабек до посёлка Аксу-Аюлы (1505-1610).

Сообщалось, что "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, СКО, ВКО, Мангистауской, Абайской, Акмолинской и Карагандинской областях. Во многих из перечисленных регионов сохраняется туман.