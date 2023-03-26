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"КазАвтоЖол" Сегодня, 00:08
85
Сегодня, 00:08
85
Фото: "КазАвтоЖол"

Участок трассы закрыли в Карагандинской области из-за тумана

В Карагандинской области из-за густого тумана ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке трассы Екатеринбург - Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Это участок трассы от посёлка Жумабек до посёлка Аксу-Аюлы (1505-1610). 

Сообщалось, что "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, СКО, ВКО, Мангистауской, Абайской, Акмолинской и Карагандинской областях. Во многих из перечисленных регионов сохраняется туман. 

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Сегодня, 00:08
85
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