В "КазАвтоЖол" предупредили об ограничении движения в области Абай, передаёт BaigeNews.kz

"30 января 2025 года в 13:30 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 778-967 (от города Аягоз до села Калбатау)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи ухудшением погодных условий на следующих республиканских автодорогах введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта в области Жетысу на автодороге "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 557-615 (от города Ушарал до границы область Абай). Введено ограничение для всех видов автотранспорта.

Ориентировочное время открытие дороги - 30 января 2025 года в 18:00.

Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев 30 января.

Напомним, 30 января синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в двух городах Казахстана.