Участок трассы на юге Казахстана закрыли для грузовых авто
Ограничение ввели временно из-за ухудшения погодных условий.
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
71Фото: департамент полиции Абайской области
На республиканской трассе в Туркестанской и Жамбылской областях ограничено движение для грузового транспорта из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на двух участках автодороги Алматы-Ташкент-Термез, пролегающей по территории двух областей, – от границы Жамбылской области до села Карабулак и от посёлка Айша-Биби до границы Туркестанской области (км 534-674).
Планируемое открытие движения – 20 декабря в 07:00.
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