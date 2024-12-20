  • 20 Декабря, 00:31
  • BAIGENEWS

Участок трассы на юге Казахстана закрыли для грузовых авто

Ограничение ввели временно из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня, 00:05
АВТОР
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департамент полиции Абайской области Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: департамент полиции Абайской области

На республиканской трассе в Туркестанской и Жамбылской областях ограничено движение для грузового транспорта из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Ограничение действует на двух участках автодороги Алматы-Ташкент-Термез, пролегающей по территории двух областей, – от границы Жамбылской области до села Карабулак и от посёлка Айша-Биби до границы Туркестанской области (км 534-674).

Планируемое открытие движения – 20 декабря в 07:00.

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