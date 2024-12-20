На республиканской трассе в Туркестанской и Жамбылской областях ограничено движение для грузового транспорта из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

Ограничение действует на двух участках автодороги Алматы-Ташкент-Термез, пролегающей по территории двух областей, – от границы Жамбылской области до села Карабулак и от посёлка Айша-Биби до границы Туркестанской области (км 534-674).

Планируемое открытие движения – 20 декабря в 07:00.