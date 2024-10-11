Участок трассы Астана - Петропавловск закрыли из-за снегопада
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
148Фото: pxhere.com
Водителям в Казахстане сообщили об ограничениях движения на дороге Астана ― Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию QazAvtoJol.
"11 октября в 17:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, понижение температуры) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана – Петропавловск (км 18–304), на участке от Астаны до Кокшетау", ― проинформировали в компании.
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