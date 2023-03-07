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Сегодня, 19:14
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185Фото: pixabay.com
Участок трассы "Астана - Петропавловск" закрыли из-за непогоды
Из-за гололёда и плохой видимости закрыт участок трассы на выезде из Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
"С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на дороге республиканского значения "Астана – Петропавловск" с 18 по 295 километры - участок "Астана - Кокшетау" для всех видов транспортных средств", - сообщили в "КазАвтоЖол".
В компании уточнили, что ограничения также введены на девяти участках трасс в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
В очистке дорог задействовано 400 единиц техники и 500 человек.
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