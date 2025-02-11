С 12 февраля на участке трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)" вводится ограничение движения в связи с реконструкцией транспортной развязки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В Западно-Казахстанской области реализуется проект реконструкции дороги республиканского значения "Подстёпное-Фёдоровка-граница РФ" км 0-36, которая примыкает к дороге "Актобе-Уральск-граница РФ". Подрядчик, выполняющий строительные работы по данному проекту, приступает к основному этапу строительства транспортной развязки типа "клеверный лист", включающему возведение насыпи и путепровода", - сообщили в нацкомпании.

В связи с проведением работ по устройству опорных частей путепровода, с 12 февраля будет временно закрыт участок трассы "Актобе-Уральск-граница РФ (пункт пропуска Сырым)" км 263-265 протяжённостью 1,5 километра, включая пересечение с дорогой в направлении Атырау.

Движение будет организовано по временной объездной дороге длиной 2,2 километра, расположенной слева от основной трассы "Актобе-Уральск-граница РФ".