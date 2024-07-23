Участок шоссе Ондирис в Астане закроют на день
Сегодня, 13:28
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Сегодня, 13:28Сегодня, 13:28
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по установке автоматизированной системе измерения грузовых автотранспортов по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием, передаёт BaigeNews.
В этой связи с 06:00 часов до 23:50 часов 24 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт.
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