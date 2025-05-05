Управление транспорта Астаны предупреждает: с 5 по 14 мая на шоссе Коргалжын стартует очередной этап среднего ремонта. Работы пройдут на участке от улицы Чингиза Айтматова до улицы Е-128.

В связи с ремонтом движение на этом отрезке будет частично ограничено. Однако проезд сохранится - автотранспорт пустят по одной стороне дороги в обоих направлениях.

На месте установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы обеспечить безопасность участников движения и свести неудобства к минимуму.

Горожанам и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты и быть внимательнее за рулём. Особенно в часы пик возможны заторы.