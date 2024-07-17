Участок шоссе Каркаралы перекроют в Астане
Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
117Фото: baigenews.kz
Ремонт дорожного полотна начали на шоссе Каркаралы в Астане. Движение по дороге перекроют частично, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Работы будут вести на участке от кольца Жулдыз до поворота в коттеджный посёлок Garden Village.
"С 17 по 21 июля участок будет частично перекрыт. Движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", - уточнили в ведомстве.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.