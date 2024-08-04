Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане

В Астане частично перекроют участок шоссе Каркаралы от кольца "Жулдыз" до транспортной развязки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

На этом участке столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.