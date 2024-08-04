Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
96Фото: sibdepo.ru
В Астане частично перекроют участок шоссе Каркаралы от кольца "Жулдыз" до транспортной развязки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
На этом участке столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
"В этой связи с 4 по 7 августа этого года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", — говорится в сообщении.
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