В СКО на 20 дней закрыли участок республиканской автодороги из-за работ по предупреждению паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Речь идёт о дороге "Обход города Петропавловск" (км 4-7) с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль. Участок закрыт с 21 марта для всех видов автотранспорта в связи с укрепительными работами защитной дамбы. Ориентировочное время открытия – 10 апреля 2025 года.

Альтернативные маршруты:

- для легковых машин – через Петропавловск;

- для грузового транспорта – по автодороге "Петерфельд-Архангельское-Новокаменка" и далее по республиканской трассе "Жезказган-Петропавловск" через Аркалык (км 0-30 и км 938-954).

Сообщалось, что в Актюбинской области из-за размытых дорог было нарушено сообщение с Уилским, Коптогайским, Караойским и Сарбийским сельскими округами. Для решения этой проблемы был запущен технический мост, который восстановил транспортное сообщение.