Участок республиканской дороги закрыли в области Жетысу из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11.00 ч. 19 января 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в области Жетысу, на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык", - говорится в сообщении.

На текущий час, для проведения работ по зимнему содержанию на автодорогах республиканского значения задействовано 132 единиц техники и 170 человек.