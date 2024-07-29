Участок проспекта Туран закроют на ремонт в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Туран на участке от кольца Жулдыз до улицы Хусеин бен Талал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

"Движение по проспекту будет перекрыто частично с 29 июля до 1 августа. Ранее была перекрыта другая сторона проезжей части. При этом движение транспортных средств будет осуществляться в одном направлении (со стороны города в сторону аэропорта)", - сообщили в акимате.

А также будет частичное перекрыт участок кольца Жулдыз.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.