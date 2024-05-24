Участок проспекта Туран со стороны аэропорта перекроют в Астане

В Астане с 23 по 25 мая будет закрыт для движения транспорта участок дороги по улице Туран, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее перекрытый участок по проспекту Туран на участке от улицы Бухар жырау до проспекта Улы Дала, а также участок от проспекта Улы Дала до улицы Хусейн бен Талал со стороны города в направлении аэропорта открыты.

"С 23 по 25 мая будет закрыта вторая сторона проспекта Туран на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала со стороны аэропорта в сторону города. При этом пересечения проспекта Туран - улицы Хусейн бен Талал и проспектов Туран и Улы Дала будут открыты", – сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

В акимате приносят извинения за временные неудобства.