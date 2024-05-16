Участок проспекта Тауелсиздик частично закрыли в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В связи с проведением работ с 16 мая по 1 июня будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от пр. Р.Кошкарбаева до ул. Нажимеденова", - говорится в сообщении.

В акимате просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.