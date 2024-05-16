  • 16 Мая, 16:47
  • BAIGENEWS

Участок проспекта Тауелсиздик частично закрыли в Астане

Сегодня, 15:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
177
Фото: gov.kz

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В связи с проведением работ с 16 мая по 1 июня будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от пр. Р.Кошкарбаева до ул. Нажимеденова", - говорится в сообщении.

В акимате просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Самое читаемое

Наверх