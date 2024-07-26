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Участок проспекта Момышулы перекроют в Астане

Сегодня, 16:58
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: baigenews.kz

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Момышулы. Часть дороги временно перекроют, передаёт BaigeNews.kz.

"С 27 по 29 июля участок проспекта Момышулы от проспекта Тауелсиздик до проспекта Кошкарбаева будет полностью перекрыт. Также в рамках данных работ 28 июля планируется перекрытие пересечения проспектов Тауелсиздик и Момышулы", - сообщили в акимате города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

 

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