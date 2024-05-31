Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане временно закрыт на ремонт

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" ранее сообщало о проведении среднего ремонта по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар. При этом пересечения Кабанбай батыра-Сыганак и Кабанбай батыра-Керей Жанибек хандар были открыты, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата.

С 22:00 30 мая до 8:00 31 мая текущего года будет полностью перекрыто пересечение Кабанбай батыра/Сыганак.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.