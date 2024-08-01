Участок проспекта Абая перекроют на выходных в Алматы

В Алматы для замены трубопровода ограничат движение на одном из участков по проспекту Абая, передаёт BaigeNews.kz.

"С 23:00 2 августа до 8:00 5 августа в Ауэзовском районе будет частично ограничено движение автотранспорта по проспекту Абая от улицы Саина в западном направлении до заправки Qazaq Oil. По южной стороне проспекта будет организовано движение в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1838 метров, введённого в эксплуатацию в 1991 году, проходящего под проезжей частью", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, объект здравоохранения и шесть прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.