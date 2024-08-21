Участок площадью три гектара вернули в госсобственность в Уральске

Сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами ЗКО провели внеплановую проверку в отношении одного из ТОО и выявили, что земельный участок площадью 3,3 гектара, предоставленный для строительства и обслуживания многоэтажных домов, длительное время не использовался по назначению, передаёт BaigeNews.kz.

Выдано предписание об устранении нарушений сроком на год. В установленный срок требования не были выполнены, в связи с чем было подано исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельного участка.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области участок возвращён в государственную собственность. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменений.