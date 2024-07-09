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Участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары частично перекроют в столице

Сегодня, 13:07
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Участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары частично перекроют в столице Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Тараса Шевченко, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В этой связи 8-14 июля частично перекроют участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары.

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