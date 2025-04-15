Участок одной из улиц закрыт на ремонт в Астане
Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты.
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В столице начинаются работы по среднему ремонту улицы Жанаконыс, на участке от улицы Бабатайулы до улицы А. Кенжина. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.
С 15 по 25 апреля на данном отрезке дороги будет введено частичное перекрытие движения. При этом проезд автотранспорта будет обеспечен в обоих направлениях, но только по одной стороне улицы. Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты, чтобы избежать возможных затруднений в пути.
Для безопасности всех участников движения на участке установят временные дорожные знаки, указатели и ограждения. Сотрудники дорожных служб также проследят за тем, чтобы ремонт прошёл максимально быстро и с минимальными неудобствами для жителей столицы.
Управление транспорта обращается с просьбой отнестись с пониманием и временно проявить терпение — работы направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры и комфорт в будущем.
Ранее мы сообщали, что более 60 улиц отремонтируют в 2025 году в Астане.
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