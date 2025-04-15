В столице начинаются работы по среднему ремонту улицы Жанаконыс, на участке от улицы Бабатайулы до улицы А. Кенжина. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

С 15 по 25 апреля на данном отрезке дороги будет введено частичное перекрытие движения. При этом проезд автотранспорта будет обеспечен в обоих направлениях, но только по одной стороне улицы. Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты, чтобы избежать возможных затруднений в пути.

Для безопасности всех участников движения на участке установят временные дорожные знаки, указатели и ограждения. Сотрудники дорожных служб также проследят за тем, чтобы ремонт прошёл максимально быстро и с минимальными неудобствами для жителей столицы.

Управление транспорта обращается с просьбой отнестись с пониманием и временно проявить терпение — работы направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры и комфорт в будущем.

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