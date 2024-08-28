  • 28 Августа, 15:47
  • BAIGENEWS

Участок одной из улиц в Астане перекроют на несколько дней

Сегодня, 14:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Участок одной из улиц в Астане перекроют на несколько дней Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
286

Участок улицы Ш.Валиханова частично перекроют из-за ремонта дорог в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на акимат.

Работы продлятся до 1 сентября

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. В связи с этим с 28 августа по 1 сентября текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт частично", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх