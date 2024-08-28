Участок одной из улиц в Астане перекроют на несколько дней

Участок улицы Ш.Валиханова частично перекроют из-за ремонта дорог в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на акимат.

Работы продлятся до 1 сентября

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. В связи с этим с 28 августа по 1 сентября текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт частично", - говорится в сообщении.