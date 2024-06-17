Участок одной из улиц частично перекрыт в Астане
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
"В этой связи с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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