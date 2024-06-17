Участок одной из улиц частично перекрыт в Астане

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"В этой связи с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.