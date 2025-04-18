В этом году в Астане запланирован масштабный ремонт более 60 улиц общей протяженностью 72 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города. Одним из ключевых объектов станет проспект Мангилик Ел, где в период с 19 по 25 апреля начнется замена верхнего слоя дорожного покрытия на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Сарайшык до улицы Ф. Онгарсыновой.

Ремонтные работы частично перекроют участок дороги. В это время движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях, что может вызвать временные неудобства для автолюбителей.

В связи с этим столичные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы в районе ремонта.

Ранее мы сообщали, что участок одной из улиц закрыт на ремонт в Астане.