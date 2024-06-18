Участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане

АО "НК "КазАвтоЖол" уведомляет о том, что на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

Ремонтные работы на данном участке дороги будут проводиться с 18 июня по 5 июля 2024 года.