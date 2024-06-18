Участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
95Фото: baigenews.kz
АО "НК "КазАвтоЖол" уведомляет о том, что на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
Ремонтные работы на данном участке дороги будут проводиться с 18 июня по 5 июля 2024 года.
“В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут”, - говорится в сообщении.
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