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Участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане

Сегодня, 17:57
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baigenews.kz Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: baigenews.kz

АО "НК "КазАвтоЖол" уведомляет о том, что на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

Ремонтные работы на данном участке дороги будут проводиться с 18 июня по 5 июля 2024 года.

“В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут”, - говорится в сообщении.

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