Участок на центральном проспекте перекроют на 10 дней в Алматы
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
109Фото: baigenews.kz
В Алматы в связи с работами по пробивке проспекта Абая до границы города временно вводят ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"С 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная. Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Строительная, Кундызды, Сабденова, в северном - по улицам Строительная, К. Медеубекова, Бекешева. На участке будут выставлены предупреждающие знаки", - сообщили в акимате города.
Движение по проспекту Абая до границы города планируют открыть до конца года. Работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров. Общая протяжённость пробивки составит 5,3 километра.
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