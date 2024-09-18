Участок на центральном проспекте перекроют на 10 дней в Алматы

В Алматы в связи с работами по пробивке проспекта Абая до границы города временно вводят ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная. Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Строительная, Кундызды, Сабденова, в северном - по улицам Строительная, К. Медеубекова, Бекешева. На участке будут выставлены предупреждающие знаки", - сообщили в акимате города.

Движение по проспекту Абая до границы города планируют открыть до конца года. Работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров. Общая протяжённость пробивки составит 5,3 километра.