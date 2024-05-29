Участок Кульджинского тракта расширят до шести полос в Алматы

В Алматы 4 июня начнут реконструкцию Кульджинского тракта. В акимате рассказали об этапах работы, передаёт BaigeNews.kz.

Ремонт проведут на участке от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Планируется расширение проезжей части с четырёх до шести полос, что позволит увеличить пропускную способность в два раза.

"Проектом предусмотрела реконструкция дороги протяжённостью 2,3 километра. Будет устроено три полосы движения в каждую сторону за счёт ликвидации разделительной полосы и расширения проезжей части. Данная мера повысит пропускную способность участка с действующих 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч", - сообщили в акимате.

Кроме того, предусмотрело устройство барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и водоотведения с проезжей части. Для безопасности пешеходов с двух сторон сделают тротуар шириной от двух до трёх метров.

Работы проведут в три этапа. Сначала по западной стороне дороги, затем по центральной и восточной. При каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

Продолжительность работ по каждому участку займёт около месяца. Открыть движение полностью планируют 25 августа.