  • 12 Сентября, 08:12
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Участок дрезненского моста Карол обрушился в Эльбу

Сегодня, 06:39
АВТОР
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скриншот с видео Trthaber.com Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39
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Фото: скриншот с видео Trthaber.com

В Дрездене обрушился в Эльбу участок моста Карол длинной около 100 метров, никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aussiedlerbote.de.

Мост, построенный во времена ГДР, соединял исторический Старый город с другими районами Дрездена.

Часть моста, которая рухнула, была секцией, предназначенной для трамвайных путей и пешеходного перехода. Повреждена теплотрасса, в результате в этом районе прекращено централизованное теплоснабжение.

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