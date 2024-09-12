Участок дрезненского моста Карол обрушился в Эльбу

В Дрездене обрушился в Эльбу участок моста Карол длинной около 100 метров, никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aussiedlerbote.de.

Мост, построенный во времена ГДР, соединял исторический Старый город с другими районами Дрездена.

Часть моста, которая рухнула, была секцией, предназначенной для трамвайных путей и пешеходного перехода. Повреждена теплотрасса, в результате в этом районе прекращено централизованное теплоснабжение.