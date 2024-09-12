Участок дрезненского моста Карол обрушился в Эльбу
Сегодня, 06:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:39Сегодня, 06:39
148Фото: скриншот с видео Trthaber.com
В Дрездене обрушился в Эльбу участок моста Карол длинной около 100 метров, никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aussiedlerbote.de.
Мост, построенный во времена ГДР, соединял исторический Старый город с другими районами Дрездена.
Часть моста, которая рухнула, была секцией, предназначенной для трамвайных путей и пешеходного перехода. Повреждена теплотрасса, в результате в этом районе прекращено централизованное теплоснабжение.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео убийство в Астане
- Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Мама пропавшего трёхлетнего мальчика в Жетысу рассказала подробности об исчезновении
- Старшеклассники избивают учеников в Астане: полиция начала проверку